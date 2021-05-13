Лондон, , 11:15 — REGNUM Британский тележурналист Аластер Кэмпбелл случайно оговорился и сообщил о смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Это произошло в эфире шоу утренней передачи на британском телеканале ITV.

Журналист общался с актёром Винни Джонсом. «Мы много говорили о принце Филиппе после смерти королевы», — сообщил Кэмпбелл в разговоре.

Только спустя несколько минут он прервал интервью и обратился к зрителям с извинениями. Журналист объяснил, что имел в виду кончину мужа королевы — принца Филиппа.

Как сообщало, 9 апреля 2021 года скончался супруг королевы Елизаветы II, принц Филипп. Он умер в возрасте 99 лет.

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