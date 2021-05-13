Челябинск, , 11:12 — REGNUM В Челябинской области поезд смертельно травмировал 32-летнего мужчину. Трагедия произошла утром 13 мая, сообщает Уральское управление СКР на транспорте.

По предварительным данным, это случилось на 157-м километре третьего пикета перегона Кыштым-Маук. Следователи считают, что этот гражданин переходил дорогу в неустановленном месте. Машинист поезда подал громкий сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

Сейчас по факту ЧП идёт доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются обстоятельства произошедшего.