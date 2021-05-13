Пермь, , 11:09 — REGNUM В Пермском крае минздрав призывает руководство предприятий обеспечить вакцинацию сотрудников от коронавирусной инфекции. Информация об этом опубликована на сайте губернатора и правительства региона.

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«Призываю земляков сделать прививку, а руководителей учреждений и предприятий — обеспечить организованную иммунизацию сотрудников. Массовая вакцинация поможет жителям Прикамья сформировать коллективный иммунитет и уберечь свое здоровье», — сказала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

Она попросила пожилых людей позаботиться о своем здоровье и сделать прививку, так как среди граждан старше 65 лет самая высокая смертность от COVID-19 и самое большое количество осложнений. Глава ведомства обратила внимание на то, что с начала пандемии среди пожилых пациентов умирает каждый десятый.

«Людям молодого и среднего возраста также настоятельно рекомендуем вакцинироваться, чтобы избежать заражения, осложнений и уберечь от инфекции своих близких», — отметила Крутень.

Добавим, что вакцинация от коронавирусной инфекции является делом добровольным. Специалисты делают акцент на необходимости прививки, поскольку она позволит избежать серьезных осложнений, даже если человек заболеет.

На сегодняшний день в Пермском крае с начала массовой вакцинации первым компонентом привиты 191 822 жителя. Из них 144 064 завершили курс иммунизации. По данным оренбургстата, на 1 января 2021 года в регионе числилось 2 579 261 человек. Таким образом, двумя компонентами привито менее 6% населения.

По данным минздрава Прикамья, на сегодня в регионе для записи на вакцинацию от COVID-19 доступны свыше 49 тыс. слотов. В край доставлена новая партия препарата — 6 600 комплектов двухкомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает 13 мая пресс-служба краевой администрации.