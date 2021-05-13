Вашингтон, , 11:09 — REGNUM В Соединённых Штатах призвали проверить психическое и физическое здоровье президента США Джо Байдена и подняли вопрос о легитимности выборов главы государства, которые состоялись в 2020 году. Необходимость в этом видят более 120 отставных американских генералов и адмиралов.

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Свою точку зрению отставные американские военные, которые «обязались поддерживать и защищать конституцию Соединенных Штатов от всех врагов, внешних и внутренних» изложили в открытом письме, опубликованном на портале Flag Officers 4 America.

В документе отмечается, что итоги выборов 2020 года могли быть сфальсифицированы, а в ходе голосования граждан имели место нарушения.

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"Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние главнокомандующего (ВС США Джо Байдена — прим. ИА REGNUM). Он должен быть способен быстро принимать точные решения в сфере национальной безопасности, включая жизнь и здоровье, где угодно, днём и ночью», — отметили авторы письма.

Помимо этого генералы раскритиковали «меры по контролю населения», в частности локдаун, закрытие школ, предприятий и цензуру. По их мнению, это является «прямым посягательством» на права граждан США.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года бывший вице-президент США и на тот момент кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден прошёл медицинское освидетельствование. В заключении, подписанном профессором медицины Кевином О'Коннором, указано, что Байден — «здоровый, энергичный 77-летний мужчина, который способен успешно выполнять обязанности президента, в том числе главы исполнительной власти, главы государства и главнокомандующего».