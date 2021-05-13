Вашингтон, , 11:10 — REGNUM Система получения воды вышла из строя на американском сегменте Международной космической станции (МКС). Об этом 13 мая сообщает американское национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA).

«Система получения воды WPA в модуле Tranquility выключилась из-за возможной утечки», — говорится в сообщении.

Также в нем подчеркивается, что угроза экипажу отсутствует и имеющихся запасов воды должно хватить на несколько месяцев. При этом отмечается, что на МКС есть запасные части для ремонта системы WPA и его планируется закончить в начале будущей недели.

Отметим, система WPA получает питьевую воду посредством переработки конденсата атмосферной влаги и мочи, подобные установки есть также на российском сегменте МКС.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая новый российский орбитальный модуль «Наука», предназначенный для МКС, успешно прошёл пневмовакуумные испытания.