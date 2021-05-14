Ульяновск, , 07:53 — REGNUM В Ульяновске пройдёт выставка работ из фондов Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова «Страницы «Тихого Дона». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

В краеведческом музее имени Ивана Гончарова представят более 150 экспонатов из фондов Шолоховского музея. Экспозиция «Страницы «Тихого Дона» включает личные предметы писателя, семейные артефакты, фотографии разных лет, рукописи, письма и документы, рассказывающие о жизни Михаила Шолохова и 15-летней истории создания романа «Тихий Дон». Кроме того, можно будет увидеть вещи казачьего быта.

Отметим, что после Ульяновска выставка продолжит «путешествие» до Саратова и Казани.

Отметим, что в Ульяновской области проходит пятая музейная неделя, в рамках которой организуются бесплатные экскурсии, мастер-классы, выставки и лекции. В том числе блок мероприятий посвящён 76-й годовщине со дня Победы.