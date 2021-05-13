Нижний Новгород, , 11:18 — REGNUM Перспективы развития Самарской и Нижегородской областей обсудили руководители этих регионов. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Сообщается, что 12 мая делегация Самарской области, которую возглавил глава региона Дмитрий Азаров, прибыла в Нижний Новгород с рабочим визитом. В ходе поездки прошло совещание, на котором были рассмотрены вопросы развития государственно-частного партнерства, охраны культурного наследия, использования инфраструктуры, привлечение инвестиций, развитие агломераций и другие важные вопросы.

«Ряд позиций, которые мы сегодня обсудим, станут основой для совместных обращений на федеральный уровень. Сегодня для нас крайне важна тематика развития агломераций, она заявлена в стратегии пространственного развития страны. Самарско-Тольяттинская агломерация является крупнейшей нестоличной агломерацией в стране, Нижегородская агломерация также является очень внушительной, и мы хотим совместно предложить правительству РФ ряд механизмов, которые могут дать новый импульс развитию агломераций, а значит, позволят в более короткие сроки и более эффективно реализовать стратегию пространственного развития Российской Федерации», — приводит пресс-служба ведомства слова председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что главы Самарской области и Чувашии обсудили вопросы развития туризма.