Чита, , 11:06 — REGNUM В связи трагедией в Казани, где были расстреляны несколько школьников, министерство труда и социальной защиты населения Забайкалья проводит проверки по соблюдению комплексной безопасности и антитеррористической защищенности социальных учреждений, в первую очередь для детей. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба правительства региона.

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Для того, чтобы комплексно оценить состояние безопасности учреждений, выявить недостатки и устранить их незамедлительно, созданы специальные комиссии, с привлечением сотрудников Федеральной службы безопасности, МЧС, Росгвардии и МВД, пояснил глава профильного ведомства Евгений Казаченко.

По его словам, акцент в отношении безопасности следует сделать на соблюдение пропускного режима учреждений, где проживают дети, инвалиды и граждане пожилого возраста.

Второе — целостность системы ограждений, которую необходимо держать в исправном состоянии, чтобы ограничить проход посторонних лиц на территорию. А также обратить внимание на исправность и работу систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации и связь с органами охраны правопорядка.

Известно, что на сегодняшний день в сфере социальной защиты Забайкалья работает 58 учреждений, в 114 объектах круглосуточно проживают 4,5 тысячи человек, из которых 1100 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в Казани, в результате стрельбы в школе погибли несколько школьников, еще 23 пострадали. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выразил соболезнования.

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