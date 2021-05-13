Афины , , 11:04 — REGNUM Греция зарегистрировала 2489 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила вечером 12 мая среду Национальная организация общественного здравоохранения (EODY). Накануне сообщалось о 3197 случаях заражения.

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707 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 67 лет, из них 82,9% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет или старше.

За последние 24 часа госпитализированы 318 пациентов с COVID-19.

Кроме того, за сутки зарегистрировано 70 смертей, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 11 211 человек.

Греция подтвердила в сумме 369 554 инфекции с начала пандемии.