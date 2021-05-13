Симферополь, , 11:04 — REGNUM Учащиеся и сотрудники Таврического колледжа Крымского федерального университета имени Вернадского в Симферополе эвакуированы из здания утром 13 мая в связи с поступившим сообщением о якобы заложенном взрывном устройстве.

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«Привлечены пожарно-спасательные подразделения для обеспечения пожарной безопасности», — сообщили «Крыминформу» в главном управлении МЧС по Республике Крым.

Как уточняется, сообщение о минировании поступило в колледж утром 13 мая, о нем в правоохранительные органы сообщил сотрудник частного охранного предприятия. На место было направлены оперативные службы. В настоящее время ведётся обследование территории учебного заведения.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая силовики Крыма задержали местного жителя, разместившего в соцсети сообщение о якобы готовящемся теракте в одной из местных школ. Позже он сообщил, что фейком хотел «проверить» реакцию спецслужб. Сообщение появилось на фоне трагедии в Казани, где при стрельбе в школе погибли девять человек.