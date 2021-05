Токио, , 11:03 — REGNUM Демоверсия японской экшен-игры Scarlet Nexus появится на консоли Xbox Series X/S. Об этом сообщалось на официальной Twitter-странице проекта.

https://twitter.com/scarlet_nexus/status/1392479720063766528

По словам разработчиков, демоверсия станет доступна «уже скоро». О выходе демоверсии для PlayStation 5 они пока умолчали.

Scarlet Nexus — это ролевой экшен от японской студии Bandai Namco, выполненный в аниме-стилистике. Его релиз состоится 25 июня 2021 года.

