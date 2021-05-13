Ростов-на-Дону, , 11:02 — REGNUM Жительница Ростова-на-Дону лишилась сбережений после телефонного разговора с лжесотрудником банка. Добычей злоумышленника стала огромная сумма — более 3 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МВД России 13 мая.

Потерпевшая сообщила, что мошенник представился сотрудником банка и предложил уберечь деньги от незаконного списания. Злоумышленник выяснил все данные имеющихся у женщины банковских карт якобы для защиты средств. В результате со счетов исчезло более 3 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».