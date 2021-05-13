Екатеринбург, 13 мая 2021, 11:06 — REGNUM Конкурс на возведение развязки у косметического концерна «Калина» в Екатеринбурге выиграла московская фирма ООО «АльмакорГруп». Информация размещена на портале госзакупок.
Компания решилась построить развязку за 6,36 млрд рублей. Дорожные работы затронут пересечение кольца по переулку Базовому с Сибирским трактом и улицы Космосольской.
Подрядчик должен закончить реконструкцию к 31 декабря 2024 года.
Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года заявленный конкурс на возведение развязки был отменён, позже в мэрии организовали новый тендер.
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