Екатеринбург, , 11:06 — REGNUM Конкурс на возведение развязки у косметического концерна «Калина» в Екатеринбурге выиграла московская фирма ООО «АльмакорГруп». Информация размещена на портале госзакупок.

Компания решилась построить развязку за 6,36 млрд рублей. Дорожные работы затронут пересечение кольца по переулку Базовому с Сибирским трактом и улицы Космосольской.

Подрядчик должен закончить реконструкцию к 31 декабря 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года заявленный конкурс на возведение развязки был отменён, позже в мэрии организовали новый тендер.

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