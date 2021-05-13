Ижевск, , 11:01 — REGNUM Районная прокуратура Ижевска поддержала государственное обвинение по делу в отношении 37-летнего местного жителя, который обвинялся в насильственных действиях сексуального характера в отношении своих дочерей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Мужчина ранее судим не был, свою вину не признал. Однако, его вина была доказана совокупностью имеющихся доказательств.

Ему назначено наказание в виде 13,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте текущего года в Ленинградской области задержали мужчину, который на протяжении длительного времени насиловал двух своих дочерей, которым 5 и 6 лет. 23 марта двух сестер забрали из квартиры, девочки проживали в антисанитарных условиях.

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