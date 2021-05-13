Минск, , 11:01 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял верительные грамоты посла России в Минске Евгения Лукьянова. Об этом 13 мая сообщает Sputnik Беларусь.

Отмечается, что белорусскому лидеру в ходе торжественной церемонии свои верительные грамоты также вручили послы Ирака, Никарагуа, Руанды, Саудовской Аравии и Сьерра-Леоне.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент России Владимир Путин назначил Лукьянова послом РФ в Белоруссии.

С 30 апреля 2019 года по 19 марта 2021 года послом России в Белоруссии был Дмитрий Мезенцев. С 19 марта 2021 года он назначен на должность государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии.

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