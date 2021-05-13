Сухум, , 11:05 — REGNUM В горах Абхазии спасатели ищут туриста, приехавшего в республику из России. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

По данным министерства, в горы вышла группа туристов. Одному из них потребовалась помощь, он не может спуститься. Туристы сообщили примерные координаты его местонахождения, туда направилась поисково-спасательная группа.

«Состояние туристов не вызывает опасения. Россияне и абхазские спасатели должны встретиться в районе СухумГЭС. В верховьях реки Гумиста ещё остается один из туристов, не спустившийся с основной группой», — говорится в сообщении.

В МСЧ сообщили, что в горах находятся туристы из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга. Имя туриста, который застрял в горах, не называется.