Лондон, , 11:02 — REGNUM С призывом прекратить насилие обратились ко всем сторонам арабо-израильского конфликта власти Великобритании. Об этом 13 мая заявил заместитель главы британского МИД Джеймс Клеверли в эфире телеканала Sky News.

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«Важно, чтобы обе стороны сделали шаг назад. Мы стали свидетелями невиданных ракетных обстрелов Израиля. Мы хотим, чтобы они прекратились», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, что в городе Иерусалиме необходимо сохранить мир.