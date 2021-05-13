Москва, , 10:59 — REGNUM В правительстве обсудили положение с продовольственными товарами в России, цены на которые постепенно приходят к стабилизации. Об этом сообщает пресс-служба правительства по итогам совещания первого вице-премьера Андрея Белоусова по мониторингу цен на социально значимые товары.

«На совещании были проанализированы данные о потребительской инфляции в России за апрель 2021 года — в годовом выражении она замедлилась до 5,52%. Также обсудили ситуацию с продовольственными товарами, цены на которые постепенно стабилизируются», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом также отмечается, что особого внимания всё ещё требует ряд продуктов, в числе которых — яйца, гречневая крупа, пшеничный хлеб, подсолнечное масло и сахар.