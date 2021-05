Токио, , 10:59 — REGNUM Инсайдер Zippo, специализирующийся на новостях по играм компании Nintendo, поделился новыми подробностями The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Об этом 13 мая сообщает портал Shazoo.

По данным Zippo, разработка игры практически завершена, но из-за пандемии коронавируса её релиз в 2021 году не кажется возможным. Инсайдер предполагает, что на предстоящей выставке E3 2021 компания Nintendo сделает официальный анонс и расскажет об особенностях проекта.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild — это приключенческая ролевая игра в открытом мире от компании Nintendo. Она была высоко оценена как геймерами, так и критиками.

