Ханты-Мансийск, 13 мая 2021, 10:58 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 44 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске, сообщает 13 мая региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 46 случаев.
По данным оперштаба, с начала пандемии на 13 мая в Югре зарегистрировано 56 635 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 55 360 человек, 794 пациента с COVID-19 скончались.