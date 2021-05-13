Медынь, Калужская область, 13 мая, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии, который обвиняется в превышении должностных полномочий и мелком взяточничестве, сообщили 13 мая корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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По версии следствия, в феврале и марте 2021 года сотрудник исправительной колонии не принял мер к изъятию запрещённого к использованию на территории учреждения телефона и зарядного устройства, а также сам передал осуждённому наушники для мобильного телефона. За это сотрудник получил от осуждённого четыре тысячи рублей переводом на банковскую карту.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемый являлся сотрудником уголовно-исполнительной системы с 2012 года. Преступления выявлены в ходе проведения оперативной работы сотрудниками УФСИН России по Калужской области.