Омск, , 10:56 — REGNUM На улице Тарской в Омске 13 мая из-под земли забил фонтан. По словам очевидцев, он был достаточно мощным.

От воды пострадал дом, являющийся памятником деревянного зодчества, объектом культурного наследия регионального значения, передаёт «12 канал». Также из-за камней, выброшенных струёй воды, пострадали два автомобиля.

Как сообщили ИА REGNUM в администрации Омска, на улице Тарской прорвало трубопровод. На место инцидента были отправлены аварийные бригады АО «Омскводоканал» и МП «Тепловая компания».

Специалисты выявили повреждение на врезке в тепловой камере теплосетей «Тепловой компании». Трубопровод перекрыли. Проведение восстановительных и ремонтных работ запланировано на 14 мая. По предварительной информации, объекты жилого фонда под отключение горячего водоснабжения не попадают.

Как сообщало ИА REGNUM, две аварии произошли на сетях водоснабжения в Воронеже 12 и 13 мая.

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