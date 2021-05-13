Всеволожск, Ленинградская область, , 10:59 — REGNUM Во Всеволожском районе Ленинградской области 15-летний подросток утонул, играя с друзьями у Невы в районе поселка им. Свердлова. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили 13 мая в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Происшествие на воде случилось днем 12 мая. Копания подростков находилась на мостках, в какой-то момент один из юношей оступился, упал в воду и не вынырнул. Найти его до сих пор не удалось.

«Принятыми поисковыми мероприятиями подросток не обнаружен. На 13 мая 2021 запланирован дополнительный осмотр с участием водолазов, а также следователей-криминалистов отдела криминалистики с применением криминалистической техники», — уточнили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).