Набережные Челны, Татария, , 12:10 — REGNUM Недалеко от пристани в городе Набережные Челны рядом с мечетью Тауба примерно в 10:00 (МСК) 13 мая произошел пожар. Видеозапись, где заметен густой дым, с места ЧП публикуют пользователи соцсетей.

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По данным пресс-службы республиканского ГУ МЧС России, горит трава на площади в 50 квадратных метрах на улице Центральной. К месту пожара по вызову сотрудников мечети прибыли экстренные службы. Причины возгорания уточняются.

ИА REGNUM напоминает, на территории Татарии в связи с установившейся сухой и теплой погоды объявлено штормовое предупреждение. В период с 11 по 17 мая в регионе ожидается высокая пожарная опасность лесов (4-й класс).

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