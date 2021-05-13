Токио, , 10:53 — REGNUM По данным сразу нескольких источников, Nintendo работает над новой частью своей игровой франшизы Donkey Kong. Об этом сообщила «Игромания».

Анонс новой игры ожидается в июне 2021 года — в рамках выставки E3. Сообщается, что разработкой проекта занимается студия Nintendo EPD, ранее ответственная за Super Mario Odyssey.

Напомним, Donkey Kong — это популярная видеоигра за авторством Сигэру Миямото и компании Nintendo. Релиз первой части состоялся в 1981 году.

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