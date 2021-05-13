Киев, , 11:00 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Украины пришли с обыском в дом главы Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого, который ранее был «отстранён» президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщило 13 мая издание «Зеркало недели».

По данным журналистов издания, сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) пришли к Тупицкому рано утром. Обыск проводится в присутствии главы КСУ, его жены, двух детей и адвоката.

По данным журналистов, постановление о проведении обыска не содержит информации о доказательствах вины Тупицкого. Кроме того, заседание, на котором было принято решение о проведении обысков, проводилось в закрытом режиме.

Напомним, ранее глава КСУ призвал работников суда сообщать ему о незаконных распоряжениях властей, а также о попытках запугивания.

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