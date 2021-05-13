Москва, , 10:52 — REGNUM В связи с тем, что премьер-министр Михаил Мишустин одной из причин роста цен на социально значимые продукты в России назвал жадность отдельных производителей и торговых сетей, доктор экономических наук Никита Кричевский сравнил положение «Русагро» и ритейлера «Лента», зарегистрированного в Петербурге на улице Савушкина.

В своём телеграм-канале эксперт пояснил, что это — это самая «Лента», которая предложила поставщикам социально значимых продуктов первой необходимости воздержаться от повышения цен как минимум до конца третьего квартала.

«Мы «Ленту» также ругаем и тоже, разумеется, за дело, но здесь цифры говорят сами за себя. За 2020 г. выручка «Ленты» составила 445,3 млрд рублей, валовая прибыль — 101,6 млрд рублей, прибыль до налогообложения — 18,3 млрд рублей.

Знаете, сколько заплатила «Лента» налога на прибыль? 3,3 миллиарда (не миллиона) рублей — 3,2% от валовой прибыли или 18% от прибыли до налогообложения. Сравните с «Русагро» Мошковича с его 0,06% от валовой прибыли или 0,1% от прибыли до налогообложения. Ну и кто здесь олень?».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что одной из причин роста цен на социально значимые продукты в России стала жадность, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил 12 мая в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.

Ранее Никита Кричевский, посмотрев данные консолидированной финансовой отчетности, отмечал, что в 2020 году при валовой прибыли 43,7 млрд рублей расходы по налогу на прибыль компании «Русагро» составили 26,8 миллиона рублей.

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