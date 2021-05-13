Ереван, 13 мая 2021, 10:50 — REGNUM Ситуация на участке армяно-азербайджанской границы на участке «Севлич» за прошедшую ночь не изменилась, сообщили 13 мая в министерстве обороны Армении.
«Ситуация прежняя, продолжаем вести переговоры», — сообщили в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Армении заявили, что вдоль армяно-азербайджанской границы на указанном участке находятся сотни военнослужащих Азербайджана. Азербайджанцы, сообщили в Армении, пытаются взять под полный контроль озеро Севлич.
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