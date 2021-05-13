Ростов-на-Дону, 13 мая, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В Ростовской области к купальному сезону 2021 года подготовят более 100 пляжей. В настоящее время ведутся работы по очистке дна. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Лежаки на пляже

«В настоящий момент получено более 50 заявок на проведение обследования и очистки дна пляжей. Более 20 аквазон уже осмотрены водолазами. Особое внимание уделяется подготовке мест отдыха детей», — отметил директор донского департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Сергей Панов.

Обследование пляжей и подготовка работников спасательных постов продолжаются.