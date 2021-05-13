Москва, , 10:50 — REGNUM Цены на продовольственные товары в России постепенно стабилизируются. Об этом было заявлено сегодня, 13 апреля, в ходе совещания по мониторингу цен на социально значимые товары, которое провёл первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

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На совещании были проанализированы данные о потребительской инфляции в России за апрель 2021 года — в годовом выражении она замедлилась до 5,52%.

«В частности, за годовой период по состоянию на 4 мая 2021 года рост цен замедлился на один процентный пункт — до 6,6% с 7,6% в марте. По итогам апреля зафиксировано, что цены на плодоовощную продукцию выросли на 1%, что существенно ниже традиционной динамики в этом сегменте», — сообщается на сайте правительства РФ.

При этом рост цен на другие продукты питания (за исключением плодоовощной продукции) замедлился до 0,7% с 1,2% в марте.

На совещании было подчёркнуто, что, несмотря на постепенную стабилизацию цен на продовольствие, «особого внимания все ещё требует ряд позиций, в том числе яйца, гречневая крупа, пшеничный хлеб и подсолнечное масло, сахар».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что рост цен на продовольствие в России происходит более низкими темпами, чем в среднем на мировом рынке. Ссылаясь на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН, она отметила, что в апреле 2021 года цены на продукты питания в мире оказались на 30,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом согласно данным Росстата, в апреле продовольственная инфляция в России составила 0,75% в месячном выражении, 6,55% — в годовом выражении.

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