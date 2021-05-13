Владивосток, , 11:09 — REGNUM Население Приморья с 2012 года теряет в среднем по 7,3 тыс. жителей. В 2020 году численность жителей региона уменьшилась ещё на 18 тыс. человек при норме в 2,5 тыс., сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Приморскстате.

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Сейчас численность население Приморского края находится на уровне 1974 года. Даже в военное десятилетие 1940−1951 годов Дальний Восток активно прирастал жителями.

Чуть позже середины 20 века прирост составлял по 100 тыс. в год — в СССР действовала программа комплексного развития Сибири и Дальнего Востока.

А вот уже с 1992 года начался планомерный отток, который невозможно остановить по сей день, пишет на основании официальных данных паблик vdk_news.

На начало 2021 года в Приморье было зарегистрировано 1 877 844 жителей, тогда как в 2012 — более 1 млн 950 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, миграционный отток снизился в четыре раза по Дальнему Востоку. Идёт приток молодых специалистов в возрасте 20−24 лет. Об этом в ходе отчёта правительства РФ в Госдуме заявил глава правительства страны Михаил Мишустин.