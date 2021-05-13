Поворино, Воронежская область, , 10:50 — REGNUM В Воронежской области суд признал 55-летнего врача-реаниматолога районной больницы виновной в смерти пациентки, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 13 мая старший помощник прокурора области Михаил Усов.

13 мая Поворинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 55-летнего врача анестезиолога-реаниматолога Поворинской районной больницы Аюбхона А. Суд признал медика виновным в причинении смерти по неосторожности пациентки вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Судом и следствием установлено, что в апреле 2020 года А., являясь дежурным врачом анестезиологом-реаниматологом, оказывал медицинскую помощь поступившей в тяжелом состоянии 56-летней местной жительнице. Женщину перевели в отделение реанимации больницы, ей была сделана операция. Однако А., как установлено, не обеспечил почасового наблюдения за пациенткой, покинув реанимационное отделение. Врач не выявил повреждение вены у женщины, не реализовал мероприятия по устранению кровопотери и не обеспечил терапию основного патологического состояния. В результате состояние пациентки резко ухудшилось, на следующий день она скончалась. Экспертиза установила прямую причинно-следственную связь между действиями врача и наступлением летального исхода у пациентки.

Суд назначил А. наказание в виде одного года шести месяцев принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Также он лишен права заниматься врачебной деятельностью на срок три года. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.