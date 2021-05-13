Оренбург, , 10:49 — REGNUM В банковской системе Оренбургской области с каждым годом все меньше выявляют фальшивых банкнот, сообщает пресс-служба оренбургского отделения Уральского главного Управления Центробанка России.

В I квартале 2021 года обнаружено 33 поддельных купюры, что почти на треть меньше, чем годом ранее. Общий объем фальшивых денежных знаков составил 149 тыс. рублей, за этот период 2020 года — 206 тыс. рублей.

Большая часть подделок приходится на пятитысячные банкноты, их выявлено 29 штук (за три месяца 2020 года — 39 купюр). Из платежного оборота изъяты четыре фальшивые купюры номиналом 1 тыс. рублей (в 2020 году — семь штук).

Стоит отметить, в банковской системе России в I квартале обнаружено почти 10 тыс. поддельных денежных знаков, что на 13% меньше, чем в 2020 году.