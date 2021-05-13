Бенд, США, , 10:49 — REGNUM Журналисты из GameSpot выпустили 28-минутную запись прохождения PC-версии игры Days Gone в разрешении 4K. Ролик был опубликован на YouTube-канале издания 13 мая.

В записи прохождения журналисты показали фрагменты игрового процесса и несколько сюжетных эпизодов. Они также напомнили, что релиз PC-версии Days Gone состоится уже 18 мая 2021 года.

Напомним, оригинальный релиз Days Gone состоялся ещё в 2019 году. Ранее игра была эксклюзивом консоли PlayStation 4.

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