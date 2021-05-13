Луганск, , 10:53 — REGNUM Бюст командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратова открыли на территории школы в городе Петровское Луганской Народной Республики. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба главы Башкирии.

Сообщается, что 12 мая глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в торжественном мероприятии, которое было посвящено 85-летию школы № 22 г. Петровское ЛНР. Пять лет назад эта школа стала носить имя генерал-майора Минигали Шаймуратова, который погиб в 1943 году в ходе освобождении Луганской области от немецко-фашистских захватчиков.

По словам директора школы Гульназы Серовой, в местном музее находится много материалов, которые посвящены этому прославленному комдиву.

«Мы благодарны за поддержку всем жителям Башкортостана и желаем мира и процветания братской республике», — приводит пресс-служба ведомства слова Серовой.

Помимо этого, глава Башкирии принял участие в символическом гашении марок с изображением командира 112-й Башкавдивизии, а также возложил цветы к памятнику советским воинам, который был установлен рядом с братской могилой на окраине г. Петровское.

«Здесь был похоронен Минигали Шаймуратов», — сообщает пресс-служба ведомства.

Хабиров поблагодарил жителей за бережное хранение памяти о героях.

«Жители Луганской Народной Республики в непростой период её образования показали пример стойкости и мужества. Башкортостан всегда готов протянуть руку дружбы, содействовать экономическим и культурным связям, чтобы к вам скорее пришло мирное время развития и процветания», — приводит пресс-служба слова Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей Донбасса с седьмой годовщиной образования ДНР и ЛНР.