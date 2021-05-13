Москва, , 11:19 — REGNUM Программисты, менеджеры по продажам, рекрутеры и конструкторы могут найти удалённую работу с самыми высокими в России зарплатами. Это следует из майского рейтинга предложений, составленного сервисом «Работа.ру».

Так, Python-разработчику с опытом работы не менее трёх лет предлагают зарплату до 250 тыс. рублей в месяц. От специалиста потребуют разрабатывать и поддерживать веб-приложения, а также проверять код.

Разработчику видеоигр на С++ предлагают такую же зарплату, он должен владеть разговорным английским языком, сообщает РИА Новости.

Ведущему разработчику в сфере логистики готовы платить от 200 тыс. рублей. До 200 тыс. рублей обещают платить Lead/Senior Frontend-разработчику с опытом работы от четырёх лет, а также менеджеру по продаже медицинского оборудования. Такой специалист должен иметь представление об УЗИ и медицинском оборудовании для лучевой диагностики.

Одной из мебельных фабрик требуется конструктор для создания нестандартной корпусной, кухонной и мягкой мебели, ему заплатят до 150 тыс. рублей. Такую же зарплату обещают принт-менеджеру в компании по производству упаковки из МГК и картона.

Рекрутеру, уже набиравшему персонал для работы вахтовым методом, обещают платить до 120 тыс. рублей. Платить ему будут за каждого трудоустроенного специалиста.

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