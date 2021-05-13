Лондон, , 10:51 — REGNUM Британский автопроизводитель Ineos Automotive перенёс старт производства утилитарного рамного вседорожника Grenadier 4×4 на полгода. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Первоначально новинку планировали поставить на конвейер в ноябре — декабре нынешнего года, однако теперь в компании говорят о сроке не ранее середины лета следующего года. Причина принятия такого решения — затягивание разработки конструкции машины.

Модель Grenadier разрабатывается по заказу Ineos специалистами канадско-австрийской компании Magna-Steyr. По своей сути будущая новинка станет идейным наследником классического Land Rover Defender, производство которого завершилось в 2016 году.

Grenadier 4×4 получит шестицилиндровый бензиновый дизельный силовой агрегат объёмом три литра. Он будут работать с восьмискоростным «автоматом» ZF.

Ранее компания Ineos Automotive приобрела акции компании Smart France S.A.S (принадлежала Mercedes-Benz), завод которой расположен во французском городе Амбах.

Читайте также: В Британии представлен 1214-сильный супербайк