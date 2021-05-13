Ярославль, 13 мая, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В Ярославской области суд прекратил уголовные дела, возбуждённые в отношении двух директоров управляющих компаний, которые давали взятки чиновникам департамента государственного жилищного надзора Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на судебные документы.

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Алексей Коврижко и Галина Киселева возглавляли связанные между собой управляющие компании, работавшие в городе Тутаеве. Как выяснило следствие, они давали взятки заместителям директора департамента государственного жилищного надзора Ярославской области Олегу Бойченко, а затем сменившей его Анне Апольской. Апольская и Бойченко были арестованы в 2019 году.

Деньги передавались «за общее покровительство» работы со стороны контролирующего органа, которым является департамент госжилнадзора.

«Коврижко А.В., находясь в помещении департамента, договорился с Лицом 1 о даче ему взятки в виде денег в крупном размере, передаваемых ежемесячно в размере 50 000 руб., за совершение незаконных действий и бездействий, осуществление общего покровительства и попустительства по службе в отношении Коврижко А.В. и представляемого последним ООО, а именно предупреждения Коврижко А.В. о предстоящих проверках, минимизации мер наказания при привлечении ООО, и их должностных лиц к административной ответственности, то есть совершения незаконных действий и бездействий, осуществление общего покровительства и попустительства по службе в пользу Коврижко А.В. и представляемых им ООО», — говорится в постановлении суда.

«Тариф» чиновников был такой — 25 тысяч в месяц за одну управляющую компанию. Поскольку Коврижко представлял две управляющие компании, плата составляла 50 тысяч рублей в месяц. Впоследствии директор поменялся, и взятки давала уже Галина Киселёва.

Как следует из постановления суда, замдиректора департамента Олег Бойченко получил 525 тысяч рублей от Коврижко и 425 тысяч от Киселевой. Коррупционная схема перешла по наследству и преемнице Бойченко Анне Апольской. При этом сумма была снижена до 40 тысяч в месяц. Апольская успела получить лишь 160 тысяч рублей.

Чиновники соблюдали конспирацию: деньги перечислялись на банковские карты не напрямую, а с использованием третьих лиц. Впрочем, меры предосторожности не помогли, и при знакомстве с правоохранительными органами взяткодатели рассказали о том, кому и сколько платили.

Именно «деятельное раскаяние» и позволило взяткодателям избежать уголовной ответственности. Такую возможность предоставляет закон. Суд прекратил уголовные дела «по не реабилитирующим основаниям». Что же касается самих обвинённых во взятках чиновниках, то приговоры им ещё не вынесены.