Москва, , 10:45 — REGNUM Бывший депутат Государственной думы Дмитрий Носов считает, что песни рэпера Элджея повлияли на действия казанского стрелка. Политик опубликовал в историях своего Instagram-аккаунта пост, где приводит в пример строчку из композиции музыканта.

В одном из треков Элджея есть фраза «Эй, биомусор, как тебе туса?». Именно из неё, по мнению Носова, 19-летний житель Казани Ильназ Галявиев узнал слово «биомусор».

"Казанский стрелок на допросе называл людей «биомусором». Просто так и сам по себе, да?» — спрашивает политик у своих подписчиков. Носов сообщил, что он не слушает песни Элджея, «а вот стрелки слушают».

ИА REGNUM напоминает, что утром 11 мая 2021 года Ильназ Галявиев совершил вооружённое нападение на казанскую гимназию №175. В результате стрельбы погибли девять человек, еще 23 — пострадали.

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