Санкт-Петербург, , 10:42 — REGNUM Фонд капитального ремонта (ФКР) многоквартирных домов Санкт-Петербурга объяснил петербуржцам, возмущенным введением комиссии при оплате взносов на капремонт по новой единой квитанции, как можно избежать ее уплаты. Однако после этих разъяснения остались вопросы.

Новостройки Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» с мая 2021 года рассылает горожанам единые квитанции — на оплату электроэнергии и взносов на капремонт. Раньше счета за капремонт были включены в единую «розовую» квитанцию за квартплату и ЖКУ либо выставлялись владельцам квартир отдельной «белой» квитанцией. Теперь они приходят жителям вместе со счетом за свет.

Как заявили в Фонде, оплата счетов за капремонт в составе единой квитанции без комиссии возможна в следующих вариантах: в отделениях, банкоматах банка ВТБ, через интернет-банкинг ВТБ-онлайн и мобильное приложение этого банка; в отделениях, банкоматах АО «Почта Банк», через интернет-банкинг Почта Банк-онлайн и мобильное приложение, а также в Банке «Санкт-Петербург».

«Это порядка 300 отделений в городе. Кроме того, без процентов можно оплатить квитанцию через личный кабинет Фонда капитального ремонта», — говорится в сообщении ФКР. В то же время, как убедился корреспондент ИА REGNUM, в личном кабинете Фонда без комиссии могут заплатить взносы только клиенты банков ВТБ и ПСКБ.

Фонд и Жилищный комитет обещают проработать решение о компенсации затрат горожан, не имеющих возможности заплатить без комиссии, на оплату агентского вознаграждения оператору на 2021 год и в последующие периоды.

Также в Фонде капремонта создана рабочая группа, которая будет рассматривать обращения с претензиями по каждому платежному документу.

«Единые платежные документы, выставленные «ЕИРЦ Петроэлектросбыт», подлежат оплате в установленный срок», — подчеркивают в ФКР.

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