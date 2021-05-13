Санкт-Петербург, 13 мая, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Фонд капитального ремонта (ФКР) многоквартирных домов Санкт-Петербурга объяснил петербуржцам, возмущенным введением комиссии при оплате взносов на капремонт по новой единой квитанции, как можно избежать ее уплаты. Однако после этих разъяснения остались вопросы.

Дарья Драй ИА REGNUM Новостройки Петербурга

Напомним, АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» с мая 2021 года рассылает горожанам единые квитанции — на оплату электроэнергии и взносов на капремонт. Раньше счета за капремонт были включены в единую «розовую» квитанцию за квартплату и ЖКУ либо выставлялись владельцам квартир отдельной «белой» квитанцией. Теперь они приходят жителям вместе со счетом за свет.

Как заявили в Фонде, оплата счетов за капремонт в составе единой квитанции без комиссии возможна в следующих вариантах: в отделениях, банкоматах банка ВТБ, через интернет-банкинг ВТБ-онлайн и мобильное приложение этого банка; в отделениях, банкоматах АО «Почта Банк», через интернет-банкинг Почта Банк-онлайн и мобильное приложение, а также в Банке «Санкт-Петербург».

«Это порядка 300 отделений в городе. Кроме того, без процентов можно оплатить квитанцию через личный кабинет Фонда капитального ремонта», — говорится в сообщении ФКР. В то же время, как убедился корреспондент ИА REGNUM, в личном кабинете Фонда без комиссии могут заплатить взносы только клиенты банка ВТБ.

Фонд и Жилищный комитет обещают проработать решение о компенсации затрат горожан, не имеющих возможности заплатить без комиссии, на оплату агентского вознаграждения оператору на 2021 год и в последующие периоды.

Также в Фонде капремонта создана рабочая группа, которая будет рассматривать обращения с претензиями по каждому платежному документу.

«Единые платежные документы, выставленные «ЕИРЦ Петроэлектросбыт», подлежат оплате в установленный срок», — подчеркивают в ФКР.