Ереван, , 10:45 — REGNUM Инцидент на участке «Севлич» («Черное озеро») Сюникской области Армении — это спланированная провокация Азербайджана. Об этом 13 мая заявил и. о. премьер-министра страны Никол Пашинян на заседании армянского правительства.

«Хочу констатировать, что произошедшее в «Севличе» является заранее спланированной провокацией, поскольку азербайджанцы с собой принесли очевидно подделанные карты, чтобы якобы обосновать, что они находятся на территории Азербайджана», — сказал он.

Также Пашинян созвал заседание армянского Совета безопасности для того, чтобы провести обсуждение сложившейся ситуации.

«Сегодня мы после заседания правительства проведем заседание Совета безопасности, более детально обсудим ситуацию (в Сюникской области), будем принимать необходимые решения. Опять хочу констатировать, что у нас есть ситуация, к которой нужно относиться очень серьезно», — добавил и.о. премьер-министра Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и. о. армянского премьер-министра Никол Пашинян заявил, что пересечение азербайджанскими военными границы с Арменией в районе Чёрного озера (Сюникская область) является «диверсионным продвижением».