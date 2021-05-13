Тирасполь, , 10:43 — REGNUM В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) наблюдается снижение темпов распространения коронавируса, в связи с этим в республике будет восстановлен нормальный режим работы троллейбусов. Об этом 13 мая заявил глава ПМР Вадим Красносельский в своем телеграм-канале.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

«Не вижу необходимости далее ограничивать периоды движения троллейбусов. Пандемия идет на спад. Граждане привыкли к соблюдению санитарно-эпидемиологических требований», — написал Красносельский.

Он сообщил, что сделал необходимые распоряжения. Глава ПМР подчеркнул, что пассажиры общественного транспорта всё ещё должны надевать защитные маски.

Напомним, с 18 марта в Приднестровье в рамках борьбы с пандемией ограничили время работы общественного транспорта. Его перевели на режим работы: с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00.

Читайте ранее в этом сюжете: В Приднестровье за сутки выявили 60 случаев заражения коронавирусом