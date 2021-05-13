Воронеж, , 10:41 — REGNUM Дирекция Международного Платоновского фестиваля искусств назвала всех участников традиционного концерта «Музыка мира в Белом колодце». Концерт состоится в рамках Платоновфеста 13 июня, сообщили в пресс-службе фестиваля.

12 мая дирекция фестиваля назвала третьего участника концерта — им станет группа Ethno Jazz Orchestra (EJO) из Сербии. Участие в Платоновфесте станет первым выступлением коллектива в России.

Музыканты коллектива — выходцы из разных уголков Сербии, в своём творчестве они сочетают балканскую музыку с элементами фьюжн-джаза и африканскими мотивами. Группа обратила на себя внимание в 2019 году — тогда они стали финалистами премии им. Милана Младеновича с песней «Deset dana» / «Десять дней». Эта же песня была номинирована на фестивале MAC как лучшая песня World Music в конце 2019 года.

Добавим, что в концерте «Музыка мира в Белом колодце» в 2021 году также примут участие исполнительница Marina Satti из Греции и российская Zventa Sventana.