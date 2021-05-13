Екатеринбург, , 10:47 — REGNUM Жители микрорайона Светлый в Екатеринбурге не смогли дождаться автобусов с утра 13 мая 2021 года. Об этом возмущённые горожане сообщили журналистам.

Как передаёт портал «Е1», количество автобусов сильно уменьшилось и в Академическом. «Люди опоздали на работу и ехали как селедки», — жалуются жители.

Возможно, часть водителей в микрорайоне пошла на молитву в честь священного для мусульман праздника Ураза-байрам. В пресс-службе мэрии города посоветовали обратиться в муниципальную транспортную инспекцию, чтобы была проведена соответствующая проверка, сообщает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, знаменующим собой окончание священного месяца Рамадан.

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