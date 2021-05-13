Москва, , 10:41 — REGNUM Росксомос опубликовал рассекреченные документы, с которых началась история отечественного ракетостроения и освоения космоса. Об этом сообщили в пресс-службе государственной корпорации.

Публикация Роскосмоса приурочена к выходу постановления Совета Министров СССР от 13 мая 1946 года «Вопросы реактивного вооружения». В рамках документа при Совмине был создан специальный комитет по реактивной технике.

На начальном этапе в создании управляемых ракет участвовали 63 завода, 16 союзных министерств и два Главных управления Совета Министров СССР.

Роскосмос опубликовал шесть документов, в том числе записку Народного комиссара авиационной промышленности СССР Алексея Шахурина заместителю председателя Государственного комитета обороны Георгию Маленкову.

Записка посвящена обследованию полигона и ракетного центра третьего рейха в Пенемюнде на северо-востоке Германии. В записке сделан акцент на «артиллерийские» характер работы научного центра в Пенемюнде.

Авторы рекомендовали осваивать ракету ФАУ-2 Народному Комиссариату Боеприпасов. В Роскосмосе отметили, что рекомендация ограничила использование авиационных технологий и авиационных предприятий в разработке ракетной техники.