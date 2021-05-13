Вашингтон, , 10:40 — REGNUM На игровой консоли Xbox Series X/S появился новый динамический фон, отсылающий к оригинальной теме с консоли Xbox. Об этом сообщило издание Kotaku.

Нововведение добавляет на фон всех меню консоли движущийся зелёный шар — похожий был на оригинальной Xbox, выпущенной в 2001 году. Для его активации необходимо выбрать соответствующую тему в разделе «персонализация».

Xbox Series X и Xbox Series S — это игровые консоли нового поколения от компании Microsoft. Они поступили в продажу в ноябре 2020 года.

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