Москва, , 10:39 — REGNUM На торгах 12 мая нефть марки Brent в моменте снова приближалась к ключевой отметке $70 за баррель, но не смогла удержать позиции и откатилась, завершив день под уровнем $69 и оказавшись в незначительном плюсе, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

«Сегодня, 13 мая, в Азии котировки продолжили отступать, полностью растеряв набранные накануне очки.

Всплеск покупок в первой половине дня был обусловлен благоприятными прогнозами роста спроса, представленными МЭА, а также хорошим отчетом от минэнерго США.

По данным ведомства, на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране сократились почти на 0,5 млн баррелей, а запасы бензина увеличились на скромные 378 тыс. баррелей.

Однако публикация статистики по американской инфляции, которая достигла многолетних максимумов, повлекла бегство от рисков, одновременно подогрев спрос на защитный доллар на фоне возросших опасений относительно преждевременного сворачивания стимулов Федрезервом. В этих условиях Brent настигла закономерная фиксация прибыли.

Пока рынки переваривают данные по потребительским ценам, нефть будет оставаться под давлением, как и мировые акции. Впрочем, поскольку эффект от релиза уже угасает, медвежий потенциал Brent может оказаться ограниченным.

Даже если текущий откат от максимумов получит продолжение, котировки должны удержаться над двадцатидневной скользящей средней, которая выступает в роли поддержки с середины апреля», — считает эксперт.

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