Иркутск, , 10:38 — REGNUM Иркутская область вышла второе (после Красноярского края) место в Сибири по объёму нелегальных лесозаготовок. Как сказано в информации федеральной лесоучётной организации «Рослесинфорг», за первые три месяца 2021 года в Приангарье было выявлено 1229 кубометров нелегальной древесины на каждый миллион гектаров лесничеств космомониторинга.

«В 2021 году зафиксировано 26 случаев нарушений — объем древесины составил более 36 тысяч кубометров, а размер ущерба достиг 346 миллионов рублей, что составляет почти 80% от совокупного размера вреда по стране за первый квартал 2021 года», — сказано в официальном в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Иркутская область, Красноярский и Забайкальский края и Бурятия возглавили антирейтинг Федерального агентства лесного хозяйства по незаконным вырубкам леса, было сказано в августе 2020 года на официальном сайте ведомства.

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