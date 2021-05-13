Кызыл, , 10:38 — REGNUM Руководитель управления Роспотребнадзора по Туве Людмила Салчак предложила запретить проведение массовых мероприятий на территории детсадов и центров социальной помощи семье и детям. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Поводом для этого стало начало сезона активности клещей. Как отмечается, на прошлой неделе зарегистрировано 36 случаев нападения членистоногих на людей. В числе жертв присасывания 15 детей. Всего с начала сезона к врачам из-за укусов обратились 239 человек, в том числе 114 детей.

«Зарегистрированы первые три случая заболевания иксодового клещевого боррелиоза или болезни Лайма. Случаев вирусного клещевого энцефалита не зарегистрировано», — отметили в правительстве.